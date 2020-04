Intesa-Ubi, Messina: Con sostegno soci avanti con più convinzione

di fct

Milano, 27 apr. (LaPresse) - "Grazie al sostegno dei nostri azionisti proseguiamo con maggior convinzione nell'offerta di scambio promossa nei confronti di Ubi". Lo ha detto il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, in occasione dell'assemblea degli azionisti. Per Messina l'Ops su Ubi rappresenta "un'operazione che, nel contesto generato dall'epidemia da Covid-19, acquisisce maggiore valenza strategica e per Ubi Banca una prospettiva ancor più rilevante: elevata patrimonializzazione, robusta copertura dei crediti deteriorati, dimensione, diversificazione e capacità di investimento assumono ora ulteriore valore. L'operazione andrà avanti anche in presenza di adesioni al 50% più una azione del capitale di Ubi".

