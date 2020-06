Intesa-Ubi, da Antitrust conferma primo 'no' ma decisione può ancora cambiare

di fct

Milano, 9 giu. (LaPresse) - Al termine della prima parte dell'istruttoria tecnica sulla fusione tra Ubi-Intesa sono state comunicate le risultanze istruttorie alle parti e che al momento l'Ops "non sia allo stato degli atti suscettibile di essere autorizzata". E' quanto confermano fonti dell'Antitrust, sottolineando tuttavia che l'istruttoria si chiude "a fine luglio", che "siamo a metà di un processo" e che "una decisione non è stata ancora presa e le cose possono cambiare". L'Antitrust ricorda che "mancano ancora passaggi importanti, specialmente l'audizione finale e il momento del contraddittorio" il 18 giugno può succedere che l'autorità non accolga le risultanze delle direzioni e prenda una decisione completamente diversa o che, ad esempio, per fare un discorso generale, autorizzi la concentrazione a condizione".

