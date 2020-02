Intesa-Ubi, Boccia: Positiva nascita giganti con bandiera italiana

di lal/lcr

Milano, 18 feb. (LaPresse) - "Quando nascono giganti, specialmente con la bandiera italiana, è un elemento sicuramente positivo. Noi non entriamo nel merito delle strategie delle singole imprese, però sono sicuramente segnali di vitalità del sistema finanziario italiano". Così Vincenzo Boccia, presidente Confindustria, sulla Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, a margine dell'incontro per i 90 anni di Pininfarina in Triennale a Milano. "L'importante è che le banche siano vicine alle imprese e all'economia reale al di là della dimensione bancaria", aggiunge Boccia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata