Intesa-Ubi, Antitrust avvia istruttoria su Ops

di fct

Milano, 12 mag. (LaPresse) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l'11 maggio ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 6, della legge n.287/90, in relazione all'operazione di concentrazione con la quale il gruppo Intesa Sanpaolo intende acquisire il gruppo Ubi – Unione di Banche Italiane, tramite l'offerta pubblica di scambio (Ops) promossa in data 17 febbraio 2020. Lo comunica l'Antitrust in una nota. "In considerazione dell'importanza dell'operazione, l'istruttoria dell'Antitrust è volta a verificare i possibili effetti sulle dinamiche concorrenziali nei mercati bancari, finanziari e assicurativi, nazionali e locali", sottolinea l'Authority.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata