Intel vende chip 5G ad Apple e chiude II trimestre oltre attese

di lal

Milano, 25 lug. (LaPresse/AFP) - Il gigante dei microprocessori Intel, che ha prodotto risultati migliori del previsto nel secondo trimestre, ha annunciato la vendita della sua attività di chip per smartphone ad Apple per 1 miliardo di dollari. In base all'accordo raggiunto tra i due gruppi, circa 2.200 dipendenti Intel verranno trasferiti ad Apple, che erediterà anche i brevetti e le apparecchiature relative a questa divisione. La società dei processori aveva anticipato ad aprile la sua intenzione di ritirarsi dal mercato dei chip 5G, la tecnologia Internet mobile ultraveloce per smartphone. Una volta concluso l'accordo con Apple, con il closing atteso nel quarto trimestre, Intel sarà ancora in grado di sviluppare chip per dispositivi diversi dai telefoni, come computer, oggetti connessi o veicoli autonomi. L'operazione consentirà inoltre ad Apple di accelerare lo sviluppo di microprocessori propri per iPhone, piuttosto che dipendere dal fornitore Qualcomm con il quale la Mela ha da tempo iniziato una battaglia in tribunale. Intel ha chiuso il secondo trimestre con ricavi in calo del 2,7% a 16,51 miliardi di dollari, ben al di sopra dei 15,7 miliardi previsti dagli analisti. Le vendite di Pc sono aumentate dell'1%, mentre quelle delle altre divisioni (chip di memoria, chip di data center, oggetti connessi e altro) sono diminuite del 7%. L'utile netto di Intel è sceso del 16,5% a 4,2 miliardi di dollari. Ma rettificato e riportato per azione, il risultato si attesta a 1,06 dollari, oltre le attese degli analisti ferme a 89 centesimi. Intel ha aumentato leggermente le sue previsioni sui ricavi per l'intero anno. La società californiana prevede ora un fatturato di 69,5 miliardi di dollari, contro 69 miliardi previsti ad aprile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata