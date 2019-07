Instagram nasconde 'like': al via test anche in Italia

di lal

Milano, 17 lug. (LaPresse) - Instagram nasconde i like dalle foto per spingere gli utenti a concentrarsi sul contenuto dei post invece che sul numero dei 'mi piace'. Il social network avvia oggi la sperimentazione in alcuni Paesi, tra cui l'Italia, di un sistema per cui solo l'utente che posta una foto - in pratica il proprietario di un profilo - potrà vedere chi ha messo like, mentre a tutti gli altri utenti i 'consensi' resteranno nascosti. Un meccanismo simile a quello delle 'stories', per cui solo l'utente che pubblica può sapere chi ha visto o meno il suo post che resta per 24 ore. "Vogliamo che Instagram sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimere se stessi", commenta Tara Hopkins, Head of Public Policy Emea di Instagram. "Ciò significa - prosegue - aiutare le persone a porre l'attenzione su foto e video condivisi e non su quanti Like ricevono. Stiamo avviando diversi test in più paesi per apprendere dalla nostra comunità globale come questa iniziativa possa migliorare l'esperienza su Instagram". Il test, che è già iniziato, sarà a rilascio graduale e per il momento interesserà un numero ristretto di utenti, per poi aumentare la diffusione nel tempo. Una simile sperimentazione è stata avviata da Instagram a maggio in Canada.

