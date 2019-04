Inps, Tridico: Solo 453 medici dipendenti, serve pool stabile

di abf/npf

Roma, 2 apr. (LaPresse) - "Le risorse professionali devono essere implementate con una riorganizzazione del modello organizzativo. Ci sono 453 medici dipendenti Inps, in passato ce n'erano molti di più: non bastano". Così il presidente Inps Pasquale Tridico, parlando al convegno 'L'Inps e la tutela assistenziale dei minori'. "All'Inps servirebbe un polo medico stabile, così da non doversi affidare a convenzioni o a medici esterni. Serve una soluzione definitiva per un problema annoso come i medici, possiamo prorogare sempre di anno in anno? L'istituto deve avere un suo pool stabile di medici", ha aggiunto.

