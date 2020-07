Inps: Reddito e pensione cittadinanza a 1,2 mln famiglie e 2,9 mln persone

di fct

Milano, 15 lug. (LaPresse) - Le famiglie che hanno percepito il Reddito e la Pensione di Cittadinanza sono 1,221 milioni, per u nimporto medio mensile erogato pari a 521 euro. E' quanto emerge dall'aggiornamento dell'osservatorio sul reddito e pensione di cittadinanza dell'Inps, aggiornato al periodo aprile 2019-giugno 2020. A fronte di 1,2 milioni di nuclei percettori sono state coinvolte 2,9 milioni di persone, di cui 1,9 milioni nelle regioni del Sud e nelle Isole, 587 mila nelle regioni del Nord e 390 mila in quelle del Centro. Il reddito di cittadinanza interessa 1,1 milioni di persone per un importo medio di 559 euro, mentre la pensione di cittadinanza interessa 131 mila nuclei per un importo di 240 euro.

