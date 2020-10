Inps, Civ: Attenzione a tenuta sistema

di fct

Milano, 2 ott. (LaPresse) - Il Civ Inps, nell'approvare l'assestamento al bilancio 2020 segnala "come l'effetto della pandemia sul tessuto economico e sociale del paese ponga il tema della sostenibilità e dell'equilibrio del rapporto tra assicurati (in leggero calo) e pensionati (in piccola crescita) portandolo al 1,25. Tema, questo della 'tenuta', che il legislatore dovrà osservare con attenzione in termini di interventi normativi e finanziari". E' quanto si legge nel comunicato pubblicato dopo la nota di assestamento al bilancio preventivo dell'Inps per l'anno 2020 dopo il parere positivo del Collegio dei Sindaci.

Nel documento che accompagna l'atto di approvazione della nota di assestamento, il Civ Inps, presieduto da Guglielmo Loy, ha sottolineato come, "nella fase di difficoltà economica che il Paese sta attraversando, che inevitabilmente incide sul Bilancio dell'istituto per effetto anche dalla diminuzione delle entrate e l'aumento delle prestazioni, sia ancora più urgente che le necessità, più volte evidenziate dal CIV in merito ai piani di intervento strutturale, trovino già nell'ultimo trimestre 2020 attuazione ed avvio; in particolare con riferimento al Piano straordinario degli investimenti per le sedi strumentali dell'Istituto finalizzato alla riduzione dei costi di locazione, ai Piani strategici sull'informatica, agli interventi straordinari per le risorse umane e la formazione, al miglioramento strutturale delle prestazioni a sostegno della non autosufficienza". E' quanto

