Inps: Arrivate 4,14 mln domande per oltre 7,9 mln beneficiari

di fct

Milano, 8 apr. (LaPresse) - Alle 11.00 di oggi le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente all'istituto sono 4.141.072 per più di 7,9 milioni di beneficiari. Lo comunica l'Inps in una nota. Nel dettaglio, 3.650.000 riguardano l'indennità di 600 euro, 196.414 i congedi parentali, 37.587 il bonus baby sitting, 168.471 domande di Cigo per 2.561.000 beneficiari e 88.600 domande per l'assegno ordinario per 1.497.000 beneficiari.

