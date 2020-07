Inps, approvato rendiconto 2019: 236 mld di contributi versati

di abf

Roma, 28 lug. (LaPresse) - Il Civ Inps ha l'ultima parola per il via libera definitivo al rendiconto. Nell'approvare questo importante atto ha sottolineato come i dati generali siano significativi nel fotografare l'ultimo anno pre-Covid: 236 miliardi di contributi versati, 114 miliardi versati dallo Stato per prestazioni sociali e sgravi alle imprese e sul piano delle uscite 230 miliardi per prestazioni mutualizzate e 113 miliardi per prestazioni a carico dello Stato. Sono 715 i milioni versati da Inps per il risanamento dei conti pubblici ed il costo di funzionamento è stato pari 3.8 miliardi. E' quanto scrive l'Inps in una nota. il Rendiconto 2019 dell'Inps è stato approvato dopo il parere positivo del Collegio dei Sindaci.

