Ing Bank, Bankitalia: Stop a operazioni con nuovi clienti in Italia

di abf

Roma, 16 mar. (LaPresse) - Bankitalia, ha imposto alla succursale italiana della ING Bank di astenersi dall'intraprendere operazioni con nuova clientela. La clientela in essere non viene toccata dal provvedimento. E' quanto si legge in una nota.

La Banca d'Italia ha adottato tale provvedimento a seguito di verifiche ispettive, condotte dal 1° ottobre 2018 al 18 gennaio 2019, dalle quali sonoemerse carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio.

(Segue).

