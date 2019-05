Inflazione, Istat: Prezzi maggio +0,1%, su anno rallentano a +0,9%

Milano, 31 mag. (LaPresse) - I prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, registrano a maggio un aumento dello 0,1% su base mensile e dell'0,9% su base annua, in decelerazione dall'aumento dell'1,1% del mese precedente. Lo rileva l'Istat, che precisa che "alla base della decelerazione dell'inflazione a maggio ci sono soprattutto fattori stagionali e di calendario nei servizi di trasporto e in quelli della filiera turistica, di segno opposto a quelli osservati in aprile".

