Inflazione, Istat: A marzo inflazione cala a +0,1%

di fct

Milano, 31 mar. (LaPresse) - Secondo le stime preliminari, a marzo 2020 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività , al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% sia su base mensile sia su base annua (da +0,3% del mese precedente). Lo riferisce Istat. La decelerazione dell'inflazione, sottolinea l'istituto di statistica, è imputabile prevalentemente alla dinamica dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (che registrano un'inversione di tendenza da +1,2% a -2,7%) e dei servizi (che rallentano la loro crescita da +1,0% a +0,6%); tali andamenti sono stati solo in parte compensati dall'accelerazione dei prezzi dei beni alimentari (da +0,4% a +1,2%) e dei tabacchi (da +1,5% a +2,5%).

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata