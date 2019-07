Inflazione, Istat: A luglio carrello spesa accelera a +0,8% annuo

di lal

Milano, 31 lug. (LaPresse) - Accelera il carrello della spesa a luglio. E' quanto emerge dalle stime preliminari dell'Istat sull'inflazione. Per i Beni alimentari, per la cura della casa e della persona e per i prodotti ad alta frequenza d'acquisto l'inflazione è pari a +0,8%, rispettivamente da +0,2% e da +0,5%. Entrambe si portano, quindi, al di sopra di quella riferita all'intero paniere, precisa l'istituto statistico.

