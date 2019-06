Inflazione, Istat: A giugno prezzi +0,2% su mese, su anno +0,8%

di lal

Milano, 28 giu. (LaPresse) - I prezzi al consumo aumentano a giugno dello dello 0,2% su base mensile e dello 0,8% sui dodici mesi, lo stesso ritmo annuo del mese precedente. Lo rileva l'Istat, precisando che si conferma "la persistenza di un quadro di bassa inflazione" soprattutto per l'inversione di tenedenza dei beni energetici non regolamentati, come la benzina.

(Segue)

