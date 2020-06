Inflazione, Istat: A giugno +0,1%, su anno resta negativa a -0,2%

di fct

Milano, 30 giu. (LaPresse) - A giugno l'inflazione italiana registra un aumento dello 0,1% su base mensile e una diminuzione dello 0,2% su base annua (come nel mese precedente). E' quanto emerge dalle stime preliminari dell'Istat. A determinare l'inflazione negativa per il secondo mese consecutivo, sottolinea l'istituto di statistica, sono i prezzi dei beni energetici (-12,1%) che sia nella componente regolamentata (-14,1%) sia in quella non regolamentata (-11,2%) confermano flessioni molto ampie. I prezzi dei beni alimentari continuano invece a crescere (+2,5%), con un'accelerazione di quelli degli alimentari non lavorati (da +3,7% di maggio a +4,1%) e un lieve rallentamento dei prezzi degli alimentari lavorati (da +1,7% a +1,5%).

(Segue)

