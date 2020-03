Inflazione, Istat: A febbraio calo dello 0,1%, su anno +0,3%

di fct

Milano, 16 mar. (LaPresse) - Inflazione praticamente ferma a febbraio, secondo i dati definitivi diffusi da Istat. L'istituto di statistica rileva che nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registri una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento dello 0,3% su base annua (da +0,5% di gennaio). La stima preliminare era +0,4%. L'inflazione acquisita per il 2020 è pari a -0,1% per l'indice generale e per la componente di fondo.

