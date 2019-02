Inflazione, balzo dei prezzi del carrello della spesa: a febbraio +2,1%, verdure a +18,5%

Il costo dei prodotti di largo consumo accelera la crescita. La causa è imputabile ai beni alimentari lavorati e non e in piccola parte anche ai beni energetici non regolamentati

Il carrello della spesa corre al ritmo quasi doppio rispetto all'inflazione. Lo rileva l'Istat, comunicando le stime preliminari su febbraio. I prezzi dei prodotti di largo consumo accelerano la loro crescita: i beni alimentari, per la cura della casa e della persona passano da +0,6% a +2,1% e i prodotti ad alta frequenza d'acquisto da +0,8% a +1,7%. I prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, registrano a febbraio un aumento dello 0,2% su base mensile e dell'1,1% su base annua, accelerando dal +0,9% segnato nel mese precedente.

La lieve accelerazione dell'inflazione a febbraio è imputabile prevalentemente ai prezzi dei Beni alimentari sia lavorati (da una variazione tendenziale nulla a +1,2%) sia non lavorati (da +1,7% a +3,7%) e in misura minore ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +0,3% a +0,8%) e dei Tabacchi (da +2,9% a +4,5%); questa dinamica è stata in parte attenuata dal rallentamento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,2% a +0,9%) e dall'ampliarsi della flessione di quelli dei Servizi relativi alle comunicazioni (da -2,0% a -4,9%).

"In controtendenza all'andamento generale balzo dei prezzi delle verdure che fanno segnare un aumento del 18,5% rispetto allo scorso anno per effetto del clima pazzo che ha sconvolto i raccolti e ridotto le disponibilità sui mercati". E' quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati sottolineando peraltro "che è diversa la situazione per le produzioni frutticole come le clementine con prezzi all'origine per i produttori molto bassi, su valori inferiori ai 20 centesimi di euro al chilogrammo".

"Sulle verdure - sottolinea la Coldiretti - si scontano gli effetti dell'ondata di maltempo che ha colpito la Penisola con gelo e neve alla quale è seguita una anomala ondata di calore che sta mandando ora in tilt le coltivazioni con mandorli e albicocchi in fiore e peschi pronti a sbocciare. Le conseguenze i peraltro si fanno già sentire sui ortaggi dove è saltata ogni programmazione dei raccolti con broccoli, cavoli, sedano, prezzemolo, finocchi, cicorie, bietole che maturano contemporaneamente per le temperature primaverili".

In queste condizioni - precisa la Coldiretti - è necessario verificare che sulla pesante crisi che ha colpito gli agricoltori non si innestino pericolose speculazioni che colpiscono produttori e consumatori o frodi con il prodotto di importazione spacciato per prodotto nazionale. Per ottimizzare la spesa, ottenere il miglior rapporto prezzi qualità e aiutare il proprio territorio e l'occupazione, verificare l'origine nazionale, acquistare prodotti locali che non devono subire grandi spostamenti, comprare direttamente dagli agricoltori nei mercati o in fattoria e non cercare per forza il prodotto perfetto perché piccoli problemi estetici non alternano le qualità organolettiche e nutrizionali, i cosiddetti 'brutti ma buoni'.

Sempre per l'Istat l''inflazione di fondo', al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rimane contenuta e stabile a +0,5%, mentre quella al netto dei soli beni energetici accelera da +0,6% a +0,8%. Il lieve aumento congiunturale dell'indice generale (+0,2%) è dovuto principalmente all'aumento dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (+1,3%), dei Tabacchi (+1,5%) e dei Beni energetici non regolamentati (+0,6%), solo in parte bilanciato dal calo dei prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni (-2,8%).

L'inflazione acquisita per il 2019 è +0,3% per l'indice generale e -0,2% per la componente di fondo. Secondo le stime preliminari, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) registra una diminuzione dello 0,2% su base mensile (a causa principalmente delle ulteriori riduzioni di prezzo registrate per i saldi invernali di abbigliamento e calzature, di cui l'indice NIC non tiene conto) e aumenta dell'1,2% su base annua, in accelerazione da +0,9% del mese precedente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata