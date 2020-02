Industria, Patuanelli: Serve uno sforzo immediato del governo

di lal

Milano, 10 feb. (LaPresse) - "I dati comunicati dall'Istat sulla produzione industriale sono preoccupanti. Serve uno sforzo immediato, da parte del Governo, per invertire la tendenza e stare vicino ai settori imprenditoriali del Paese". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un post su Facebook. "Oggi - prosegue - sono stato a Milano, ci andrò sempre più spesso per raccogliere tutte le istanze dei corpi intermedi e provare a dare attuazione alle loro richieste. Giovedì porteremo a Palazzo Chigi alcune proposte per fronteggiare il calo di produzione determinato dall'impatto del Coronavirus sulla nostra economia".

