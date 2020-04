Industria, Istat: Fatturato -2,1% a febbraio, ordinativi -4,4%

di fct

Milano, 22 apr. (LaPresse) - Frenano a febbraio fatturato e ordinativi dell'industria. Secondo quanto riferisce Istat nel mese il fatturato dell'industria diminuisce del 2,1% rispetto a gennaio, mentre su base annua cresce in termini tendenziali dello 0,9%, sintesi di una modesta riduzione dello 0,3% per il mercato interno e un marcato aumento del 3,3% per quello estero. Anche gli ordinativi registrano a febbraio un calo del 4,4% rispetto al mese precedente. Su base annua gli ordinativi segnano una flessione del 2,6%, con una marcata riduzione del mercato interno (-4,2%) e una sostanziale stabilità per quello estero (-0,2%).

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata