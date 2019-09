Industria, Istat: A luglio produzione -0,7%, ancora in calo

Milano, 10 set. (LaPresse) - Secondo calo di fila per la produzione industriale, che a luglio mostra una flessione destagionalizzata dello 0,7% rispetto a giugno. Lo rileva l'Istat, precisando che "ad eccezione dell'energia, tutti i principali settori di attività mostrano riduzioni, con un calo particolarmente marcato per i beni strumentali". Corretto per gli effetti di calendario, a luglio 2019 la produzione è diminuita su anno dello 0,7% (i giorni lavorativi sono stati 23, contro i 22 di luglio 2018). L'indice è in flessione per il quinto mese consecutivo su base annua.

