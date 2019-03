Industria, Istat: A gennaio fatturato +3,1%, ordinativi +1,8%

Milano, 15 mar. (LaPresse) - Il fatturato dell'industria italiana aumenta a gennaio del 3,1% su dicembre, mentre gli ordinativi salgono nello stesso periodo dell'1,8%. Lo rileva l'Istat. Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22, come a gennaio 2018), il fatturato totale cresce in termini annui dello 0,6%, con un calo dello 0,1% sul mercato interno e un incremento dell'1,9% su quello estero. L'indice grezzo degli ordinativi mostra un calo dell'1,2% su gennaio dello scorso anno, per diminuzioni sia sul mercato interno (-1,9%) sia, in misura meno rilevante, su quello estero (-0,2%).

