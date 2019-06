Industria, Csc: Produzione verso -0,7% nel II trimestre

di lal

Milano, 28 giu. (LaPresse) - La produzione industriale italiana è attesa diminuire nel trimestre in corso dello 0,7% sul primo trimestre, nonostante il recupero stimato in maggio e giugno, rispettivamente dello 0,5% e dello 0,2%. Lo riferisce la Confindustria nell'aindagine rapida sulla produzione industriale, precisando che l'andamento dell'attività "avviene in un contesto di domanda debole, attesa in ulteriore peggioramento nei prossimi mesi". Secondo gli economisti di viale dell'Astronomia "in giugno il calo della fiducia, diffuso a imprese e famiglie, conferma un contesto in generale peggioramento e preannuncia un andamento fiacco dell'economia italiana anche nei mesi estivi".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata