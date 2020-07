Industria, Confindustria: Produzione giugno +3,9% ma su anno -18,9%

Milano, 1 lug. (LaPresse) - La produzione industriale segna un rimbalzo del 3,9% a giugno su base mensile, ma rispetto allo stesso mese dello scorso anno registra un calo del 18,9%. E' quanto rileva il centro studi Confindustria. Nei due mesi di rilevazione l'attività registra un recupero dai minimi toccati in aprile, seppure rispetto a un anno fa la diminuzione risulti ancora particolarmente profonda. Nel secondo trimestre, spiega Confindustria, si accentua la caduta dell'attività (-21,6% dopo -8,4% nel primo). La domanda resta debole, in particolare quella estera, sulla quale continua a pesare la diversa tempistica nella diffusione del virus nel resto del mondo (in questa fase risultano più penalizzate le esportazioni italiane in Usa e Sud America).

