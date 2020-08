Imprese, Pmi servizi torna a crescere dopo 5 mesi: a luglio 51,6

di fct

Milano, 5 ago. (LaPresse) - Con la prima espansione dell'attività da febbraio grazie all'allentamento delle restrizioni adottate per contenere la diffusione del Covid-19, l'economia del settore terziario italiano inizia la seconda metà del 2020 con basi più solide. Secondo quanto riferisce Ihs Markit, dopo cinque mesi consecutivi di forte contrazione il volume dei nuovi ordini ha dato segnali di maggiore stabilità generale, mentre le prospettive sull'attività nei prossimi 12 mesi si sono rafforzate mostrando il valore più alto in sei mesi. L'Indice principale dell'indagine di luglio, ovvero l'Indice destagionalizzato delle Attività Economiche, che con una singola domanda chiede alle aziende monitorate di paragonare l'andamento dell'attività del mese in corso rispetto a quello precedente, ha registrato 51,6 rispetto a 46,4 di giugno, il valore è dunque aumentato segnalando la prima espansione dell'attività terziaria in cinque mesi, che nel complesso si è mantenuta marginale. Le aziende intervistate hanno frequentemente associato l'incremento al leggero miglioramento della domanda e all'allentamento delle restrizioni. Dal crollo senza precedenti al valore minimo di aprile, l'indice ha riguadagnato quasi 41 punti.

