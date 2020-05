Imprese, Confcommercio: Quasi 270mila rischiano chiusura definitiva

Milano, 11 mag. (LaPresse) - Sono quasi 270 mila le imprese del commercio e dei servizi che rischiano la chiusura definitiva se le condizioni economiche non dovessero migliorare rapidamente, con una riapertura piena ad ottobre. Questa la stima dell'Ufficio Studi Confcommercio. "Una stima prudenziale - sottolinea Confcommercio - che potrebbe essere anche più elevata perché, oltre agli effetti economici derivanti dalla sospensione delle attività, va considerato anche il rischio, molto probabile, dell'azzeramento dei ricavi a causa della mancanza di domanda e dell'elevata incidenza dei costi fissi sui costi di esercizio totali che, per alcune imprese, arriva a sfiorare il 54%. Un rischio che incombe anche sulle imprese dei settori non sottoposti a lockdown". Per Confcommercio "su un totale di oltre 2,7 milioni di imprese del commercio al dettaglio non alimentare, dell'ingrosso e dei servizi quasi il 10% è, dunque, soggetto ad una potenziale chiusura definitiva".

