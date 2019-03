Illy compra la britannica Prestat, l'azienda che ispirò 'La fabbrica di cioccolato'

L'italiana Illy ha acquisito Prestat, una delle più famose aziende di cioccolato nel Regno Unito, fornitrice della casa reale e che ha ispirato il libro 'La fabbrica di cioccolato'. Il gruppo italiano, attivo nel food e beverage super premium e proprietario tra l'altro del marchio del cioccolato Domori, mette le mani su un'azienda con un fatturato di 7 milioni di sterline nel 2018, con circa 100 dipendenti, che fornisce alcune catene distributive prestigiose - come Fortnum & Mason, Liberty, Selfridges, Harrods, Harvey Nichols, Daylesford, Rococo Chocolates - ed esporta i suoi cioccolatini in Paesi come Giappone, Australia, Singapore, Dubai, Svizzera, Germania e Paesi Bassi.

L'accordo consentirà a Prestat di avere accesso all'esclusiva materia prima utilizzata da Domori e di poter quindi integrare nella propria produzione il controllo dell'intera catena del valore, "dalla pianta al truffle". Il gruppo Illy, nel solco della tradizione iniziata nel 1933 da Francesco Illy, è attivo nel cioccolato super premium attraverso la controllata Domori, fondata nel 1997 da Gianluca Franzoni, e parte di Illy dal 2006. L'operazione annunciata oggi si inquadra nel percorso strategico di crescita anche per linee esterne del gruppo, che dopo l'acquisizione di Damman Freres, prosegue nel suo percorso di internazionalizzazione e accresce significativamente la propria presenza sui mercati mondiali del cioccolato di alta qualità. I prodotti Prestat hanno vinto 13 Gold Great Taste Award dal 2013.

"L'acquisizione - commenta il presidente di Illy - è coerente con il Dna del gruppo, alla costante ricerca di una proposizione i offerta di altissima qualità e rafforza la crescita nel business del cioccolato in cui il gruppo è già presente con Domori. Quella tra le due società è una perfetta complementarietà di prodotti e di presenza geografica nei principali mercati mondiali, con alla base la passione per l'eccellenza del cioccolato".

Nel 1998 Prestat, fondata nel 1902 da Louis Dufour, che creò il primo tartufo al cioccolato al mondo a Chambery, in Francia, nel 1895, è stata acquistata da Nick Crean e Bill Keeling che l'hanno condotta alla crescita in questi anni come co-direttori generali. Entrambi resteranno in azienda. "L'investimento del Gruppo Illy nella produzione, qui nel Regno Unito, ci permetterà di essere in una posizione ancora migliore per coltivare le competenze tradizionali necessarie per creare i migliori cioccolatini artigianali", commenta Crean, mentre Keeling aggiunge: "L'accesso a quelle che secondo molti sono le migliori materie prime del mondo, insieme al supporto della forza finanziaria del Gruppo Illy e ad una serie di nuove opportunità di distribuzione, rende il futuro di Prestat molto interessante".



