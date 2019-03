Illy compra britannica Prestat, ispirò 'La fabbrica di cioccolato'

di lal

Milano, 15 mar. (LaPresse) - L'italiana Illy ha acquisito Prestat, una delle più famose aziende di cioccolato nel Regno Unito, fornitrice della casa reale e che ha ispirato il libro 'La fabbrica di cioccolato'. Lo annuncia una nota del gruppo presieduto da Riccardo Illy, senza fornire dettagli finanziari. Il gruppo italiano, attivo nel food e beverage super premium e proprietario tra l'altro del marchio del cioccolato Domori, mette le mani su un'azienda con un fatturato di 7 milioni di sterline nel 2018, con circa 100 dipendenti, che fornisce alcune catene distributive prestigiose - come Fortnum & Mason, Liberty, Selfridges, Harrods, Harvey Nichols, Daylesford, Rococo Chocolates - ed esporta i suoi cioccolatini in Paesi come Giappone, Australia, Singapore, Dubai, Svizzera, Germania e Paesi Bassi.

(Segue)

