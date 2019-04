Il rapporto Ocse boccia Quota 100 e critica il reddito di cittadinanza. Di Maio: "Facessero l'austerity a casa loro"

L'Ocse (Organizzazione per lo sviluppo economico) boccia quota 100 ("mantenere il nesso tra età pensionabile e speranza di vita") e fa notare che il reddito di cittadinanza rischia di incidere molto poco sulla crescita. Sono due delle annotazioni contenute nel rapporto economico sull'Italia. Ma il governo non si spaventa: "Vuol dire che stiamo andando bene", ha dichiarato Luigi Di Maio.

Quota 100 - L'Ocse la considera una misura sbagliata e consiglia, addirittura, di cancellarla: "Abrogare le modifiche alle regole sul pensionamento anticipato introdotte nel 2019 e mantenere il nesso tra l'età pensionabile e la speranza di vita". E' la raccomandazione che emerge dal rapporto. L'abbassamento dell'età pensionabile a 62 anni con almeno 38 anni di contributi, spiega il rapporto "rallenterà la crescita nel medio termine, riducendo l'occupazione tra le persone anziane e, se non applicata in modo equo sotto il profilo attuariale, accrescerà la diseguaglianza intergenerazionale e farà aumentare il debito pubblico" .

No ai condoni - "Continuare a migliorare l'adesione spontanea all'obbligazione tributaria ed evitare i condoni fiscali ripetuti". E l'Ocse raccomanda anche di "abbassare la soglia massima per i pagamenti in contanti, abolire le spese fiscali non adeguatamente mirate o che presentano obiettivi obsoleti, continuare a migliorare il coordinamento tra gli enti dell'amministrazione fiscale"

Pil - Il Pil reale pro capite italiano è praticamente al livello del 2000 e nettamente inferiore al picco precedente la crisi, spiega il rapporto. Sebbene il tasso di occupazione sia aumentato, è ancora uno dei più bassi tra quelli dei Paesi dell'Ocse, in particolare per le donne. La qualità del lavoro è bassa e la discrepanza tra gli impieghi e le qualifiche dei lavoratori è elevata se raffrontata su scala internazionale. La crescita della produttività è stata debole o negativa negli ultimi 25 anni.

Ripresa lenta - "La ripresa ha rallentato. Secondo le previsioni, il PIL dovrebbe registrare una contrazione dello 0,2% nel 2019 e un aumento dello 0,5% nel 2020. La politica di bilancio espansiva e una debole crescita faranno lievitare il disavanzo delle finanze pubbliche, che passerà dal 2,1% del PIL nel 2018 al 2,5% nel 2019".

Reddito di cittadinanza - Secondo l'Ocse il bilancio 2019 persegue giustamente l'obiettivo di assistere i cittadini poveri, ma gli effetti positivi sulla crescita dovrebbero essere scarsi, in particolare a medio termine. Il nuovo Reddito di Cittadinanza, che sostituisce il Reddito d'Inclusione (REI), stanzia fondi supplementari significativi per i programmi di contrasto alla povertà, ma la sua efficacia dipenderà in misura cruciale da sostanziali miglioramenti dei programmi di formazione e ricerca di lavoro. E' quanto si legge nel rapporto economico Ocse per l'Italia.

La risposta del governo - "L'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) a settembre 2018 ci chiedeva di non cancellare la Fornero. Oggi in un nuovo report scrive che bisogna subito abrogare Quota 100 perché crea debito e disuguaglianze. Poi scrive che il Reddito di cittadinanza 'incoraggia l'occupazione informale' e crea 'trappole della povertà'. Sapete cosa significa tutto questo? Che stiamo andando nella giusta direzione". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook. "Rispetto l'opinione di tutti, ma quando non perdi occasione per sparare contro il mio Paese e contro gli italiani no, mi dispiace, ma questo non lo accetto - ha aggiunto il vicepremier - Andiamo avanti così, con lo scopo di restituire dignità ai cittadini. Qualcuno seduto su una scrivania lontano migliaia di chilometri crede che l'Italia per ripartire debba attuare politiche di austerity? Bene, le facessero a casa loro. I nostri prossimi passi sono un abbassamento del carico fiscale alle imprese e un grande aiuto alle famiglie. No intromissioni, grazie. Sappiamo quello che stiamo facendo!".

Anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha commentato il rapporto: "Quota 100 è una misura temporanea e sperimentale per affrontare i problemi di transizione" che hanno rallentato il turnover "sia nel settore pubblico che nel privato anche per quanto riguarda le competenze". L'Ocse, ha ricordato Tria, "ci ha sempre ricordato che la nostra Pa ha in media i dipendenti più anziani e bisognava intervenire per portare più efficienza. Risultato andrà monitorato e bisogna aiutare questo ricambio generazionale che avrà un costo per la finanza pubblica con altri interventi che migliorino la produttività".

