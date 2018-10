Ibm, fusione da record: comprerà Red Hat per 34 miliardi di dollari

Ibm ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquistare la società di software open source Red Hat per 34 miliardi di dollari, realizzando una tra le più grandi fusioni tecnologiche della storia, che secondo il gigante informatico migliorerà la sua offerta cloud. Se approvata, sarà la terza più grande fusione tecnologica nella storia, secondo Cnbc. Red Hat ha affermato che si tratta del più grande consolidamento che vede il coinvolgimento di una società di software. L'accordo vedrà Ibm acquisire tutte le azioni ordinarie emesse e in circolazione di Red Hat per 190 dollari per azione in contanti, oltre 70 dollari sopra i 116,68 dollari di Red Hat alla chiusura del mercato di venerdì scorso. "L'acquisizione di Red Hat è un punto di svolta: cambia tutto sul mercato cloud", ha dichiarato Ginni Rometty, presidente e ceo di Ibm. "Ibm diventerà il primo fornitore di cloud ibrido al mondo, offrendo alle aziende l'unica soluzione di cloud aperto che consentirà di sfruttare appieno il valore del cloud per le proprie attività". Il cloud computing si riferisce alla fornitura di servizi informatici, inclusi storage e software, su Internet per realizzare economie di scala.

"Oggi è un giorno di banner per l'open source", ha dichiarato Paul Cormier, vice presidente e presidente prodotti e tecnologie di Red Hat. "Si tratta della più grande transazione software nella storia ed è su una società open source. Abbiamo appena fatto la storia".

Fondata nel 1993, Red Hat ha lanciato la sua famosa versione di Linux OS un anno dopo, diventando un sostenitore pionieristico del movimento open source nato per contrastare giganti come Microsoft, i cui modelli si basavano sul mantenimento del codice sorgente segreto. La Raleigh, azienda con sede nella Carolina del Nord, è oggi presente in 35 paesi e impiega circa 12.000 persone ed è uno dei più noti palyer dell'open source, i cui clienti pagano per soluzioni su misura.

L'azienda ha conseguito un utile netto di 259 milioni di dollari nell'anno fiscale 2018, con un fatturato di 2,9 miliardi (+21% rispetto al 2017). Anche per un gigante come Ibm, che ha avuto un fatturato di 79 miliardi di dollari e 5,8 miliardi di profitti nel 2017, l'importo è enorme. La società pagherà tramite contanti e debito, ma non ha specificato le proporzioni. Ibm prevede che la mossa accelererà la crescita dei ricavi, il margine lordo e il flusso di cassa libero entro 12 mesi dalla chiusura. L'accordo rimane soggetto all'approvazione degli azionisti di Red Hat e alle approvazioni regolamentari. Le società puntano a chiudere l'affare nella seconda metà del 2019.

