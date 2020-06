Ibarra: Nasce Sky wi-fi, entro l'estate in oltre 120 città

di lrs

Milano, 16 giu. (LaPresse) - "Nasce Sky wi-fi, lanciamo il servizio ultra broadband. Stiamo scrivendo una pagina eccezionale nella storia di Sky, una storia di successo, con un portafoglio molto ampio. Non è un tema di contenuti ma anche di innovazione, di cui la storia di Sky è piena. Oggi abbiamo un obiettivo ambizioso: dare ai nostri clienti la possibilità di dare un servizio convergente anche con la connettività, non solo passiva in download ma anche un utilizzo attivo della rete con l'upload". Lo ha detto Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia, nel corso di una conferenza stampa in diretta streaming. "Oggi lanciamo il servizio in 26 città e grandi Comuni, ma già entro l'estate avremo diffuso in altre 100 città, quindi più di 120", ha aggiunto. "Abbiamo chiuso una partnership molto forte con Open Fiber in modo tale da mettere a disposizione dei nostri clienti un network", ha sottolineato Ibarra, secondo cui sarà prevista una collaborazione anche con Fastweb.

