Iag, lascia il ceo Walsh dopo 15 anni, al suo posto Gallego

di lal

Milano, 9 gen. (LaPresse/AP) - Iag, la casa madre di British Airways e Iberia, afferma che il suo ceo di lunga data Willie Walsh si sta ritirando dopo 15 anni da capo esecutivo. Il gruppo International Airlines, noto anche come Iag, ha dichiarato in una nota che l'amministratore delegato di Iberia, Luis Gallego, sostituirà Walsh. Il prezzo delle azioni Iag alla borsa di Londra è aumentato di oltre l'1% dopo l'annuncio. Iag ha realizzato un utile netto di 2,9 miliardi di euro nel 2018, mentre continua ad espandersi. Ha annunciato infatti a settembre di aver accettato di acquistare la rivale spagnola Air Europa per 1 miliardo di euro. Recentemente British Airways è stata colpita dai primi scioperi della sua storia.

