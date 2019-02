Huawei, Zhengfei a BBC: Gli Usa non possono schiacciarci

di mad/ect

Milano, 18 feb. (LaPresse) - Il fondatore di Huawei, Ren Zhengfei, ha detto che "non c'è modo che gli Stati Uniti possano schiacciare" la compagnia, in un'intervista esclusiva con la BBC. Zhengfei ha definito l'arresto di sua figlia Meng Wanzhou, responsabile finanziario della compagnia, un arresto fatto "per motivi politici". Gli Stati Uniti stanno perseguendo penalmente Huawei e Meng, anche per riciclaggio di denaro sporco, frode bancaria e furto di segreti commerciali. Huawei nega qualsiasi illecito.

