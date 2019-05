Huawei, Trump pronto a limitare informazioni intelligence con Gb

di lal

Milano, 31 mag. (LaPresse) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è pronto a minacciare di limitare la condivisione di informazioni di intelligence con la Gran Bretagna se il governo di Londra consentirà a Huawei di partecipare, anche parzialmente, allo sviluppo della rete mobile 5G del Paese. Lo riporta il Financial Times, che cita fonti secondo cui Trump vorrebbe portare di persona il messaggio durante la sua visita londinese di tre giorni della prossima settimana. L'amministrazione Trump sta prendendo provvedimenti per vietare le apparecchiature Huawei nelle sue reti 5G e ha sollecitato gli alleati a fare lo stesso, mettendo in guardia dal fatto che il colosso tecnologico potrebbe essere utilizzata da Pechino per spionaggio.

