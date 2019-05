Huawei, Trump mette al bando in Usa tecnologie colosso cinese

di lal

Washington (Usa), 16 mag. (LaPresse/AFP) - Il presidente americano Donald Trump ha vietato alle reti di telecomunicazioni statunitensi di acquistare attrezzature da compagnie straniere ritenute a rischio, una misura che colpisce in primo luogo la Cina. In piena tensione commerciale con Pechino, Trump ha dichiarato "l'emergenza nazionale" per emanare un decreto che era previsto e che include il gigante delle telecomunicazioni cinese Huawei, a lungo nel mirino delle autorità a stelle e strisce. Secondo la Casa Bianca, il decreto è giustificato dal fatto che "gli oppositori stranieri sfruttano sempre di più le vulnerabilità nei servizi e nelle infrastrutture tecnologiche di informazione e comunicazione negli Stati Uniti". Il decreto presidenziale, inoltre, assicurerebbe una risposta ad "atti malevoli favoriti da Internet, tra cui lo spionaggio economico e industriale a scapito degli Stati Uniti e della sua popolazione". Questa è la misura più severa presa dall'amministrazione Trump contro il settore tecnologico della Cina in rapida espansione in particolare nei mercati emergenti in Africa, America Latina e Asia.

