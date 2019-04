Huawei, media: Ok limitato Londra a supporto su rete 5G

di lal

Londra (Regno Unito), 24 apr. (LaPresse/AFP) - La prima ministra britannica, Theresa May, ha dato il via libera alla cinese Huawei per supportare il Regno Unito a costruire una rete 5G, scrollandosi di dosso gli avvertimenti sulla sicurezza dei ministri e di Washington. Lo ha riferito il Daily Telegraph. Il Consiglio nazionale per la sicurezza, che è presieduto dalla premier, ha trovato un accordo per consentire al gigante della tecnologia cinese un accesso limitato alla costruzione di infrastrutture "non core" come le antenne, secondo il quotidiano.

(Segue)

