Huawei: Impegno in Italia su 5G confermato in qualunque scenario

Milano, 23 set. (LaPresse) - "Qualunque scenario si apra l'impegno di Huawei in Italia verrà confermato". Lo ha detto il Ceo Italia del colosso cinese delle tlc, Thomas Miao, durante un evento a Milano rispondendo a una domanda sull'esercizio della golden power sul 5G allo studio del governo. "Il piano di sviluppo di Huawei si basa sul 5G e se questo piano verrà compromesso avrà un impatto su tutto il sistema e non solo sulla nostra compagnia. Confidiamo quindi su una giusta decisione". "Siamo in Italia da 15 anni e contiamo di rimanere almeno per altri 15", ha aggiunto Miao.

(Segue)

Taw

