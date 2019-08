Hong Kong, Cathay Pacific annuncia dimissioni ceo Hogg

di vsc

Hong Kong, 16 ago. (LaPresse/AFP) - Cathay Pacific ha annunciato le dimissioni del suo amministratore delegato Rupert Hogg, precisando che il manager ha scelto di fare un passo indietro "per assumersi la responsabilità come leader della compagnia alla luce dei recenti eventi". Nei giorni scorsi il vettore è stato messo sotto pressione dalla Cina dopo che alcuni membri del personale avevano appoggiato le proteste pro-democrazia in corso nella città asiatica. Hogg è stato sostituito da Augustus Tang, un veterano del gruppo Swire, principale azionista della compagnia aerea.

