Helbiz compra MiMoto: Nasce app sharing moto, monopattini e bici

di fct

Milano, 6 ago. (LaPresse) - Helbiz ha sottoscritto un accordo con MiMoto Smart Mobility. Lo riferisce una nota, spiegando che l'intesa - che è il primo step del processo di acquisizione di MiMoto - è condizionata alla prossima Ipo sulla borsa americana (Nasdaq) da parte della società americana di e-bike e monopattini elettrici, ha ad oggetto l'attuazione di un piano che permetta l'integrazione fra le piattaforme di utilizzo dei mezzi elettrici di Helbiz (biciclette e monopattini elettrici) con quelli di MiMoto (scooter elettrici). L'acquisizione permetterà lo sviluppo della prima applicazione di sharing di soli veicoli elettrici con operatività free floating in grado di offrire ai consumatori finali un'offerta così ampia di tipologie di veicoli (motorini, monopattini e bici elettriche).“L'importanza di questo accordo nasce dalla volontà di promuovere e di mettere a disposizione delle città un servizio integrato di mobilità elettrica tramite la sinergia con un'azienda con competenze complementari a quelle di Helbiz e un ramo di business che ha visto nel 2019 una crescita di fatturato del 100%, con uno sviluppo in città strategiche per l'Italia come Milano, Torino e Genova", commenta Salvatore Palella, fondatore e ceo di Helbiz.

