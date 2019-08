Hasbro acquista Peppa Pig

Hasbro, il colosso americano dei giocattoli, ha raggiunto un accordo per comprare Entertainment One (eOne) per una cifra pari a quasi 4 miliardi di dollari, prendendo così il controllo di marchi ormai noti nel panorama dei bambini come Peppa Pig e PJ Masks (i Super Pigiamini). Così facendo il big americano, che ha già altri marchi come i Power Ranger, potrà rafforzare la sua offerta nella fascia d'età per bambini.

In base ai termini dell'accordo, Hasbro metterà sul piatto 5,60 sterline per azione eOne, ovvero un premio del 26,3% rispetto alla chiusura di ieri del gruppo britannico. L'operazione, che ha già ricevuto il via libera da i board di entrambe le società, dovrebbe essere finalizzata nel corso del quarto trimestre 2019.

