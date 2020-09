Gualtieri: Obiettivo disceda debito/Pil anche oltre 2021

di fct

Milano, 15 set. (LaPresse) - Confermo l'intendimento di perseguire una significativa discesa del rapporto debito Pil non solo nel 2021 - auspicabilmente il primo anno di recupero dell'economia - ma anche negli anni successivi, onde rientrare gradualmente in modo sostenibile sui livelli pre-pandemici e conseguire un'ulteriore riduzione su un orizzonte di lungo termine". E' quanto ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri in audizione alla Camera sul Recovery Fund.

