Governo, Savona: Dimesso da Euklid e fondo lussemburghese il 20 maggio

di rib

Roma, 14 ott. (AWE/LaPresse) - Il Ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, precisa di essersi dimesso da direttore di Euklid ltd e da presidente del Fondo di investimento lussemburghese (i due incarichi sono correlati) con lettera in data 20 maggio 2018.

