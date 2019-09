Governo, Moody's: Con giallorossi maggiore stabilità in Italia

di lal

Milano, 10 set. (LaPresse) - "La formazione di un governo di coalizione di centrosinistra dovrebbe permettere un periodo di stabilità politica in Italia", e questo è un fatto "positivo in un contesto di crescita debole dell'economia domestica e di incerte prospettive di crescita globale". Lo scrive Moody's nella sua 'credit opinion' sull'Italia. La nascita del nuovo governo "dovrebbe inoltre consentire la presentazione tempestiva del bilancio 2020, il prossimo atto legislativo chiave". Nell'analisi si legge ancora che "riteniamo che il nuovo governo sarà meno euroscettico rispetto al precedente governo Lega- M5S e adotterà una posizione meno conflittuale nei confronti dell'Europa". Moody's sottolinea che la nota di aggiornamento sull'Italia diffusa oggi non rappresenta in alcun modo un'azione sul rating.

