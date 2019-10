Governo, Landini-Furlan-Barbagallo scrivono a Conte per chiedere incontro

Roma, 24 ott. (LaPresse) - I segretari generali di Cgil, Cisl, Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo hanno inviato oggi una lettera al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per richiedere un incontro.

"Con la presente siamo a richiederle - si legge nella missiva inviata oggi dai tre segretari generali al Premier - un incontro in cui definire i tempi e le modalità con cui entrare nel merito delle tematiche che comunemente si erano individuate, alla presenza anche del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro, sia in relazione alla legge di stabilità che sarà discussa in Parlamento, sia al programma di legislatura, sia a quanto contenuto nella nostra Piattaforma".

