Governo, Lagarde: Gualtieri ministro? Bene per l'Italia e l'Europa

di Msr/lal

Bruxelles ( Belgio), 4 Sett. (LaPresse) - "É un bene per l'Italia e per l'Europa". Così Christine Lagarde, presidente designata per la presidenza della Bce, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento sulla possibile nomina dell'eurodeputato Pd, Roberto Gualtieri, come ministro del Tesoro.

