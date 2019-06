Governo, Boccia: Su patto crescita sfida mancata

di taw/dab

Rapallo, 8 giu (LaPresse) - "L'idea di arrivare a un patto per la crescita non è stata colta". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sulla proposta lanciata dagli industriali di superare le differenze tra maggioranza e opposizione. "Se avessimo la condapevolezza del momento delicato che viviamo dovremmo recuperare uno spirito e un senso di comunità. Noi lo abbiamo fatto nel patto per la fabbrica con i sindacati. Il messaggio è che nei momenti delicati le parti si compattano e non si dividono", ha concluso Boccia.

