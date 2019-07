Google, utile Alphabet vola a quasi 10 mld dollari, batte attese

di lal

Milano, 25 lug. (LaPresse) - La casa madre di Google, Alphabet, ha chiuso il secondo trimestre del 2019 con un utile netto di 9,9 miliardi di dollari, da 3 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Lo annuncia una nota. Il dato è nettamente al di sopra delle attese dei mercati e ha spinto il titolo nelle contrattazioni after hours di Wall Street del 7,3%. L'utile per azione è pari a 14,21 dollari, contro 4,53 dollari dello stesso trimestre dello scorso anno, spinto da un margine operativo del 24%. I ricavi crescono dal 20% a 38,9 miliardi nel secondo trimestre, rispetto a 32,6 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. "Dai miglioramenti dei prodotti core e di informazione come Search, Maps e Google Assistant, fino alle nuove scoperte nell'Intelligenza Artificiale e alla nostra crescita nelle Offerte cloud e hardware, sono incredibilmente entusiasta dello slancio delle attività di Google e dell'innovazione che sta alimentando la nostra crescita", ha commentato Ruth Porat, Chief Financial Officer di Alphabet e Google.

