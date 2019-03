Google nei videogiochi: lancia 'Stadia' per giocare in streaming

di lal

San Francisco (California, Usa), 19 mar. (LaPresse/AFP) - Google entra nel settore dei videogame. Il colosso di Mountain View ha presentato una piattaforma tecnica di videogiochi in streaming chiamata 'Stadia', che consente di giocare e creare videogiochi direttamente online, grazie alla potenza della sua tecnologia cloud. Il numero uno del gruppo ha spiegato che con questa piattaforma di nuova generazione, sarà possibile giocare da qualsiasi tipo di dispositivo (tablet, smartphone, Tv, ecc) a giochi sofisticati, senza intoppi e senza doverli scaricare. Google ha anche presentato un controller durante la Game Developers Conference a San Francisco. Stadia permetterà ai giocatori di accedere ai giochi su qualsiasi dispositivo, tramite il browser Chrome. Un nuovo pulsante 'Play Now' ('Gioca ora', ndr) nei video di YouTube consentirà ai giocatori di saltare direttamente in un gioco dal collegamento video.

