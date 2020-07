Google investe 900 mln dollari in Italia per trasformazione digitale

di fct

Milano, 9 lug. (LaPresse) - Google investe in Italia oltre 900 milioni di dollari per accelerare la trasformazione digitale. Lo riferisce il colosso del web in un post sul suo blog, spiegando che prende infatti il via 'Italia in Digitale', un nuovo programma dedicato alle piccole e medie imprese italiane. "Google è orgogliosa di essere partner della ripresa economica dell'Italia", commenta Sundar Pichai, ceo di Google. "Per aiutare a trasformare le aziende italiane grandi e piccole - aggiunge -, investiremo oltre 900 milioni di dollari in 5 anni, che includono l'apertura delle due Google Cloud Region in partnership con Tim".

